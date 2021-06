L'Espagne n'y arrive toujours pas. Après une entame laborieuse contre la Suède (0-0), les champions d'Europe 2012 ont une nouvelle fois concédé le nul contre des Polonais réalistes. Les attaquants de la Roja ont globalement déçu à l'image de Moreno, qui a loupé un penalty en seconde période. Alors que nous avons pu assister à un choc à grande intensité entre l'Allemagne et le Portugal (4-2), la dernière rencontre de ce samedi aura mis beaucoup plus de temps à démarrer. Plus solides et techniques, les Espagnols ont tout de même mis le pied sur le ballon et ont rapidement concrétisé. Moreno est trouvé sur la droite de la surface, et peut centrer à ras de terre vers Morata, à la limite du hors-jeu, qui marque de près du pied droit devant Bereszynski (1-0, 26eme). Un début de match qui semblait donner un élan de confiance aux hommes de Luis Enrique. Mais malgré l'ouverture du score, la Roja n'a jamais réussi à dominer vraiment cette rencontre et ont offert de l'espoir aux Polonais. Après un tir manqué de Swiderski (36eme), Jozwiak a été tout proche d'égaliser mais a trouvé Simon, qui a pu repousser devant la menace Lewandowski (43eme).

Morata marque, mais manque beaucoup

Eliminée à la pause, la Pologne devait à tout prix se reprendre en seconde période. Et cela ne pouvait qu'intervenir par le sang-froid de son meilleur joueur, Lewandowski. Le buteur du Bayern reprenait parfaitement un centre délivré par Jozwiak d'une tête parfaitement placée (1-1, 54eme). La fin de la rencontre aura été un vendange d'occasions de la part des Espagnols. Alors qu'ils avaient une occasion en or de reprendre l'avantage, Moreno a trouvé le poteau gauche de Szczesny sur penalty. Morata a ensuite manqué sa reprise, hors du cadre (57eme), sous les yeux d'un Luis Enrique dépité. Longtemps en échec dans ce deuxième acte, Morata aura pu être frustré dans cette partie, notamment après avoir manqué deux grosses occasions en fin de match (65eme, 83eme). Un niveau de jeu espagnol inquiétant après deux journées jouées. Actuellement troisième de son groupe avec deux points, la Roja devra absolument ne pas perdre contre la Slovaquie, mercredi. De son coté, la Pologne n'a plus le choix que de l'emporter face à la Suède pour voir les huitièmes de finale.