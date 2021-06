L’Espagne et le Portugal se neutralisent

L'affiche était alléchante, comme un éveil à la pluie de buts que ce derby ibérique nous avait offert en Russie, il y a trois ans. Mais ce grand classique européen n'a pas tenu toutes ses promesses. En pleine préparation pour l'Euro, l'Espagne et le Portugal n'ont pas trouvé l'ouverture, ce vendredi, au Wanda Metropolitano de Madrid.

L'Espagne a dominé

S'il fallait désigner un vainqueur au point, l'Espagne aurait certainement remporté la palme. Malgré des noms moins ronflants sur le papier, la Roja a globalement dominé cette rencontre, tant dans la tenue du ballon - c'était attendu -, que dans les décalages et les vraies occasions. Fabian Ruiz (10e) ou encore Ferran Torres (27e) ont eu les opportunités pour débloquer la situation en première période. Alvaro Morata, lui, a pesé, avant de se procurer lui aussi des situations de but. La plus marquante est intervenue juste avant le coup de sifflet final, mais son tir s'est écrasé sur la barre (90e+1).

En face, le Portugal a souffert, tout en sortant de sa boîte par à-coups, mais les occasions ont été rares. Le Lillois José Fonte a trouvé le chemin des filets avant de voir son but refusé pour une faute (23e). Jota, servi par Ronaldo, a lui aussi fait passer un frisson en seconde période, sans plus de réussite (60e). Le score n'a pas évolué. Les deux nations vont poursuivre leur préparation à une semaine du lever de rideau.