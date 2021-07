L'Espagne, elle, a pris Laporte

🏆 #EURO2020

On ne manquerait pas de se faire rabâcher l'histoire, presque écrite d'avance et trop grosse pour être vraie : Aymeric Laporte, snobé par Didier Deschamps, champion d'Europe avec l'Espagne dans une semaine. Basque par son grand-père,, Aymeric Laporte sera donc bel et bien le seul Français présent en demi-finales de l'Euro. Il a rappelé il y a quelques jours qu'il avait écrit à Didier Deschamps au cours de l'année... sans réponse. L'analyse est toujours plus facile à faire après, mais lorsqu'on oppose la solidité de Laporte avec la Roja à la fébrilité globale de la charnière des Bleus... C'est compliqué de ne pas y penser.Aymeric Laporte, notamment face au forfait de Sergio Ramos, est venu pour être titulaire et Luis Enrique ne se pose pas de question :, après avoir déjà été aligné d'entrée dès sa première disponibilité, lors du dernier match de préparation contre le Portugal (0-0). Auteur du but si important du 2-0 en fin de première période face à la Slovaquie, lors de cette troisième rencontre de poule que la Roja devait gagner pour se qualifier, le défenseur de 27 ans rappelle qu'il n'est pas un joueur de Manchester City pour rien, lui qui a offert la League Cup à son équipe cette année. Seul buteur dans les derniers instants de la finale contre Tottenham, son coup de tête avait trompé Hugo Lloris. Décidément..."Je suis très content, c'est magique de jouer cette compétition, j'attends ça depuis que je suis né, nous confiait-il après la "manita" contre les Slovaques (5-0). Je suis heureux de participer et de marquer, ça signifie beaucoup pour moi et surtout pour ma famille, qui a enduré pas mal de choses avec ce changement. Ce n'est pas une revanche, c'est autre chose. J'ai voulu être là et l'Espagne m'a toujours voulu. Je suis très content, je souhaite aussi le meilleur à la France." Pas d'ironie mal placée, puisque vous l'aurez compris, ces propos datent d'un temps où les Bleus étaient encore en course... Et où il imaginait sans doute pouvoir les retrouver en quarts de finale.