L’Espagne convoque une équipe entière pour se renforcer

Après Sergio Busquets, Diego Llorente a à son tour été testé positif au Covid-19, comme l'a révélé officiellement la fédération espagnole de football ce mercredi. Actuellement en pleine préparation de l'Euro avec ses joueurs, Luis Enrique anticipe de nouveaux cas et a pour cela fait appel à onze joueurs supplémentaires. Ces onze Espoirs vont ainsi rejoindre une seconde bulle sanitaire mise en place pour protéger les joueurs de la Roja.

Outre le défenseur du FC Barcelone, Oscar Mingueza, ce sont également Marc Cucurella (Getafe), Bryan Gil (Eibar), Juan Miranda (Betis), Gonzalo Villar (AS Rome), Alejandro Pozo (Eibar), Brahim Diaz (AC Milan), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal) et Javi Puado (Espanyol) qui prendront désormais part aux entraînements organisés par le staff espagnol.

Six et onze qui font 17

Pour rappel, Luis Enrique avait déjà décidé de renforcer son groupe en convoquant six nouveaux joueurs., dont Rodrigo Moreno (Leeds) et Kepa (Chelsea). Ses dix-sept hommes ne sont donc pas en contact avec les joueurs convoqués initialement et se trouvent bien dans une bulle sanitaire parallèle.