Les supporters belges contestent le nouveau maillot de la sélection

[#Belgique🇧🇪] OFFICIEL ! La Fédération Belge de Football a un nouveau logo. pic.twitter.com/wLrdmHg07U

— System Foot (@SystemFoot) 8 novembre 2019

Après la polémique [LINK url="https://sports.orange.fr/divers/article/adidas-inverse-les-couleurs-du-drapeau-de-la-russie-sur-le-nouveau-maillot-de-la-selection-CNT000001ljce0.html"]du drapeau inversé sur le nouveau maillot de la Russie[/LINK] pour l'Euro 2020, c'est au tour de la Belgique de se plaindre de sa nouvelle tunique. Dévoilé en début de semaine par l'équipementier de la sélection, Adidas, le nouveau maillot belge fait rugir les fans des Diables Rouges. Plusieurs nouveautés ne plaisent pas, à l'image du nouveau logo. Le blason, d'une identité visuelle totalement différente du précédent logo et comparé par plusieurs fans à « un décapsuleur », avait fuité cet été. Loin d'être emballé par celui-ci, le groupe de supporters des Belgium Fans avait mis en place une pétition pour faire changer d'avis la Fédération, en vain, malgré les 3 900 signatures.Les inscriptions en néerlandais et en français sur l'ancien logo ont, elles, été remplacées par l'anglais sur le nouveau blason, ce qui provoque également la colère des fans. Les lettres KVBV (Koninklijke Belgische Voetbalbond en néerlandais) et URBSFA (Union royale belge des sociétés de football association en français) sont remplacées par « RBFA » (Royal Belgian Football Association en anglais). Un changement qui ne passe pas mais qui a pour but de « rendre la Fédération plus internationale » comme expliqué par l'institution belge. Enfin, l'effet « coup de pinceau » sur la tunique est vu comme des traces de pneu par les fans. Une comparaison que les supporters de l'équipe de France ont interprétée à leur manière en faisant référence à une certaine demi-finale de Coupe du monde ...