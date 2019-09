Les Pays-Bas se sont vengés

Battus lors du match aller sur leur pelouse par l’Allemagne, les Néerlandais étaient bien décidés à prendre leur revanche en terre adverse. Ce vendredi, pour leur troisième rencontre de ces qualifications pour l’Euro 2020, les hommes de Ronald Koeman ont su résister à la pression allemande et à renverser une situation pourtant mal embarquée, avec à la clef un précieux succès (2-4).

Mal embarquée car, malgré une belle domination et une volonté évidente de bien faire, les Oranje ont été surpris en contre par un Serge Gnabry inspiré et décisif côté allemand (1-0, 9e). Pas abattus, les visiteurs ont continué de pousser et sont restés tournés vers l’avant. Plusieurs têtes non-cadrées ne leur permettaient toutefois pas d’être suffisamment dangereux pour revenir avant la pause.

Mais sans paniquer, les Néerlandais ont finalement trouvé la faille, juste avant l’heure de jeu, sur une frappe limpide du droit signée Frenkie De Jong, sur un service parfait de Ryan Babel (1-1, 59e). Dans la foulée, Jonathan Tah marquait… contre-son-camp, pour permettre aux visiteurs de passer devant (1-2, 66e). Pas pour longtemps puisque, dans ce match fou joué sur un rythme endiablé, l’arbitre sifflait ensuite un penalty en faveur de la Mannschaft. Certes, la main de Matthijs De Ligt était nette, mais avant elle, Nico Schulz avait aussi commis le même geste.

Wijnaldum finit fort

Sans le VAR, non-utilisée dans ces matches de qualifications, l’arbitre n’est pas revenu sur sa décision et a accordé le penalty, inscrit par Tony Kroos (2-2, 73e). A un quart d’heure de la fin du match, tout semblait encore possible. Mais Georginio Wijnaldum est soudain sorti de sa boite. D’abord passeur décisif sur le troisième but néerlandais de la soirée, œuvre du jeune Donyell Malen dont c’était la première sélection (2-3, 79e), le joueur de Liverpool a conclu le festival orange par un but tout en vitesse et en précision, inscrit dans le temps additionnel (2-4, 90e+1).

Grâce à ce succès, les Pays-Bas se relancent totalement au classement du groupe C et reviennent à trois petits points de leur adversaire du jour, quant à lui toujours calé en 2e position derrière l’Irlande du Nord. Battus 2-3 à l’aller par les Allemands, les Néerlandais font également une belle opération avec ce quatrième but de Wijnaldum. En cas d’égalité avec la Mannschaft, ils passeraient à la différence de buts marqués. Mais avant cela, la route vers la qualification à l’Euro 2020 s'annonce encore bien longue.