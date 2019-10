Les Pays-Bas renversent l’Irlande du Nord

Les Pays-Bas sont venus à bout de l’Irlande du Nord, ce jeudi à Rotterdam, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 (3-1). Après l’ouverture du score signée Magennis pour les visiteurs (75e), Depay a sonné la révolte en égalisant cinq minutes plus tard (80e). Puis De Jong et le même Depay ont frappé dans le temps additionnel pour donner la victoire aux leurs. Ce succès permet aux Bataves de prendre la tête de la poule C devant les Allemands, à la différence de buts particulière. Les Nord-Irlandais suivant avec le même nombre d’unités au compteur (12).