Les fans luxembourgeois tentent de déstabiliser Ronaldo en scandant le nom de Messi

Le Luxembourg s'est incliné contre le Portugal (0-2) dimanche après-midi, lors du dernier match des éliminatoires pour l'Euro 2020. Dans leur stade Josy Barthel, les locaux ont pourtant tout tenté pour stopper l'armada offensive portugaise, emmenée par Cristiano Ronaldo. Les supporters luxembourgeois ont fait leur possible, en misant sur la déstabilisation. Après une frappe complètement ratée du quintuple Ballon d'Or en première période, de nombreux « Messi, Messi, Messi » sont descendus des tribunes. Un geste taquin de la part des fans luxembourgeois mais qui n'a visiblement pas découragé le joueur de la Juventus Turin malgré un match loin d'être parmi ses meilleurs. C'est lui qui a inscrit le but de break en fin de match, soit son 99eme but avec le Portugal.Sa réalisation a permis à sa sélection de se qualifier officiellement pour l'Euro 2020. Après une campagne de qualification loin d'être facile, l'attaquant et ses coéquipiers espèrent malgré tout finir l'Euro comme ils ont terminé le précédent, avec le sacre final.