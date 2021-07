La République Tchèque et le Danemark n'étaient pas forcément attendus à ce stade de la compétition, mais les deux équipes ont fait honneur à leur présence en quarts de finale du championnat d'Europe. Au terme de ce duel d'hommes proposant un engagement de tous les instants, ce sont les Danois qui ont eu le dernier mot, profitant d'une première période parfaitement maîtrisée pour résister au retour adverse (2-1). Un premier acte qui n'a pas tardé à voir du spectacle avec un premier but danois inscrit dès les premières minutes. Sur un corner de Jens Stryger Larsen, Thomas Delaney a catapulté une tête au fond des filets tchèques (0-1, 5eme). Les Scandinaves ont ensuite mis une énorme pression sur leurs adversaires, enchaînant les occasions dangereuses comme sur cette frappe déviée de Kasper Dolberg (8eme) ou sur ce tir juste à droite, signé Martin Braithwaite (27eme).

Dolberg frappe encore

En face, la République tchèque a tout de même montré quelques belles choses avec un Patrik Schick encore une fois en jambe (12eme). Mais rien à faire pendant cette première période pour les hommes de Jaroslav Silhavy qui ont même encaissé un second but juste avant la pause, œuvre cette fois de Kasper Dolberg (0-2, 42eme). De quoi rejoindre les vestiaires avec deux unités de retard au tableau d'affichage.

Le Danemark résiste à la tempête

Mais durant les quinze minutes de relâche, les Tchèques ont su retrouver un second souffle. Leur entame de seconde période a été tonitruante et après deux premières opportunités (46eme, 47eme), l'inévitable Patrik Schick a trouvé la faille pour réduire l'écart et inscrire son cinquième but dans cet Euro (1-2, 49eme). En face, le Danemark a fait le dos rond et a eu les opportunités de se mettre une fois encore à l'abri sans y parvenir (69eme, 78eme, 81eme). Et heureusement pour les coéquipiers d'un Christian Eriksen sûrement ravi devant son écran, la République tchèque n'a pas réussi à égaliser. De quoi valider la qualification des Vikings dans le dernier carré de la compétition. C'est la quatrième fois de son histoire que la sélection scandinave réussit cette performance. Le 7 juillet prochain en demi-finale, le Danemark affrontera le gagnant du match qui va opposer l'Angleterre à l'Ukraine.