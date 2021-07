Les cinq révélations de l'Euro

Mikkel Damsgaard (Danemark)

> Le coup franc magique de Damsgaard <





Pour inciter ses supporters à s'abonner en prévision de la saison prochaine, Leeds n'a pas hésité à surfer sur la hype Kalvin Phillips. Il faut dire que le milieu de terrain anglais a joué un grand rôle dans l'épopée anglaise. Son association avec Declan Rice a permis aux Three Lions de briller dans l'entre-jeu. Surnommé le Pirlo du Yorkshire, le joueur de 25 ans s'est affirmé comme un titulaire indiscutable. Lors du premier match face à la Croatie, il s'est notamment distingué avec une passe décisive pour Raheem Sterling. Au milieu de terrain, son activité a été appréciée par Gareth Southgate. Avant la finale, seul Jorginho avait parcouru plus de kilomètres que lui. Inépuisable, il s'est parfaitement intégré à la sélection nationale, quelques mois seulement après avoir digéré sa découverte de la Premier League.



Patrik Schick (République tchèque)





Après le titre de champion de République tchèque en 2014 et une victoire en Coupe la même année avec le Sparta Prague, Patrik Schick a pu écrire une nouvelle ligne à son palmarès : co-meilleur buteur de l'Euro 2020. Avec cinq buts, il a fait aussi bien que Cristiano Ronaldo et mieux que tous les autres attaquants. Une véritable surprise. Avant l'Euro, son bilan en sélection nationale était de 11 buts en 26 apparitions. Pendant le tournoi, il a fait trembler les filets à cinq reprises en autant de matchs. L'attaquant du Bayer Leverkusen s'est notamment illustré avec un lob du milieu de terrain contre l'Ecosse en phase de poules, le but du 2-0 en huitièmes de finale face aux Pays-Bas et une volée en quarts contre le Danemark. Après des expériences décevantes à la Roma ou à Leipzig, le joueur de 25 ans a prouvé qu'il pouvait briller au plus haut niveau.



Yann Sommer (Suisse)



A l'Euro, aucun gardien n'a fait plus d'arrêts que Yann Sommer. Même s'il a encaissé neuf buts, le portier suisse a stoppé 21 tirs pendant la compétition. Le gardien de Mönchengladbach s'est notamment illustré face à l'Espagne en arrêtant presque tout pendant le temps réglementaire. Même s'il a 32 ans et qu'il avait déjà joué une phase finale d'Euro et une de Coupe du Monde, le natif de Morges a surpris en évoluant à ce niveau pendant l'Euro 2020. En huitièmes de finale, c'est en repoussant le tir au but de Kylian Mbappé qu'il a offert un quart de finale inédit à son pays. Au tour suivant, il a tout tenté pour essayer d'envoyer la Nati dans le dernier carré du rendez-vous continental mais ses multiples parades et son exploit sur le tir au but de Rodri n'ont pas été suffisants. Mais ces performances devraient définitivement changer son statut.



Leonardo Spinazzola (Italie)





Avant sa grave blessure lors du quart de finale face à la Belgique, Leonardo Spinazzola est l'Italien qui faisait le plus parler de lui depuis le début de l'Euro. Dans son rôle de piston gauche, le joueur de l'AS Rome a été remarquable. Son activité, récompensée avec une passe décisive pour Federico Chiesa lors du huitième de finale face à l'Autriche, a fait beaucoup de bien à la Squadra Azzurra. Le spectaculaire jeu offensif italien reposait en grande partie sur les projections du latéral de 28 ans. Avec 17 dribbles réussis, il a fait mieux que des joueurs comme Memphis Depay, Cristiano Ronaldo ou Jérémy Doku. Sélectionné pour la première fois en 2017, le natif de Foligno ne s'était pas imposé dans le onze de Roberto Mancini avant le printemps. S'il en est sorti par la force des choses, le droitier formé à la Juventus est resté proche du groupe et a été le premier à chercher sa médaille d'or. Preuve que même s'il a quitté précipitamment ses coéquipiers, sa présence a marqué le vestiaire italien.



Mais aussi : Robin Gosens (Allemagne), Alexander Isak (Suède), Joakim Maehle (Danemark), Pedri (Espagne), Luke Shaw (Angleterre).