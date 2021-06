En plus de la déception d'avoir vu l'équipe de France être sortie prématurément d'une compétition où elle espérait bien figurer, la Fédération française de football s'apprête à subir un choc au niveau financier. Les pertes vont être lourdes pour Noël Le Graet et l'instance, qui devraient voir s'échapper un minimum de 8,5 M€ par rapport aux prévisions initiales.



Victorieux de la Coupe du monde en 2018, les Bleus avaient alors rapporté gros à la FFF avec un gain estimé à 32,5 M€. Trois ans plus tard, la musique ne va pas être la même puisque la sortie de route en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse va au contraire creuser un sérieux déficit.



D'après les informations de L’Équipe, les pertes estimées seraient donc de 8,5 M€, quand Noël Le Graët visait au départ une qualification des Bleus pour le dernier carré de la compétition. Déficitaire pour la première fois depuis des années, la FFF va devoir se sortir de cette mauvaise passe.