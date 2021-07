L'équipe type du tournoi dévoilée

🔴 OFFICIEL ! L'équipe-type officielle de l'EURO 2020.



Paul Pogba est le seul Français à y figurer, aux côtés du meilleur buteur du tournoi, Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/R4HKi5v73L

L'Italie est devenue championne d'Europe pour la seconde fois de son histoire en s'imposant face à l'Angleterre sur la pelouse de Wembley (1-1 ; 3 tirs au but à 2). Dans un tournoi qui a offert de nombreuses tensions aux différents supporters, avec des séances de prolongations et de tirs au but nombreuses, certains éléments se sont distingués de manière positive.Celle-ci a su prolonger sa série d'invincibilité : lors des 34 derniers matches toutes compétitions confondues, les joueurs dirigés par Roberto Mancini n'ont pas connu la défaite.Dans les cages de ce onze type, c'est Gianluigi Donnarumma qui est présent, lui qui a été élu meilleur joueur du tournoi et s'est montré déterminant dans plusieurs matchs importants, notamment lors de cette fameuse finale en détournant les tentatives de Jadon Sancho et Bukayo Saka. Devant le portier de la Nazionale, on retrouve une défense à quatre formée par Luke Shaw, Harry Maguire, Giorgio Chiellini et Mahele. Le double pivot dans l'entrejeu place Granit Xhaka aux côtés de Paul Pogba, seul élément de l'équipe de France dans ce onze type.Devant eux, se trouvent trois éléments performants : sur l'aile gauche, Kasper Dolberg (auteur de 3 buts avec le Danemark) ; dans l'axe Federico Chiesa est positionné en numéro 10 après son tournoi continental plus que brillant sous le maillot de l'Italie. Sur le côté droit, Raheem Sterling a été sélectionné même si cela ne devrait pas le consoler : après la finale de la Ligue des Champions perdue sous le maillot de Manchester City contre Chelsea le 29 mai à Porto (1-0), il a encore dû se contenter d'une simple place de finaliste lors de ce Championnat d'Europe. Enfin afin d'occuper le front de l'attaque, l'inusable Cristiano Ronaldo est présent, lui qui termine ce tournoi continental en tant que meilleur buteurs (5 réalisations).Donnarumma - Shaw, Maguire, Chiellini, Mahele - Xhaka, Pogba - Dolberg, Chiesa, Sterling, Ronaldo.