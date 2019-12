L’Equipe de France défiera l’Ukraine et la Finlande en mars prochain

Qualifiée pour la phase finale du Championnat d’Europe des Nations, la sélection tricolore n’aura que deux rencontres amicales à disputer avant la divulgation de la liste des 23. Ça sera en mars prochain lors de la première trêve internationale de l’année. L’identité des deux sparring-partners des champions du monde étaient jusque-là méconnus. Mardi soir, et juste après l’annonce de la prolongation de contrat de Didier Deschamps, la fédération française s’est chargée de lever le voile sur leur identité.

Les dates exactes restent à déterminer

Les dates exactes ne sont pas encore connues. En revanche, ce qui est certain c’est que ça sera à chaque fois à domicile. Griezmann et ses coéquipiers n’auront donc pas à effectuer de longs déplacements dans le froid. À noter que ces deux sélections sont également qualifiées pour le tournoi continental. L’Ukraine est un adversaire qui rappellera de bons souvenirs à DD puisque c’est face à cette nation que son idylle avec les Tricolores a vraiment été lancée, avec le fameux barrage pour le Mondial 2014. Ça sera la 10e opposition entre les deux sélections. Concernant la Finlande, elle a défié les Bleus à huit reprises. Et ces huit matchs se sont tous achevés par des victoires françaises.Pour rappel, la France jouera dans le Groupe F de l’Euro 2020 en compagnie de l’Allemagne, du Portugal et d’un dernier adversaire issue des barrages. Avant l’entame de la compétition, durant la phase de préparation qui suit la fin de la saison, Mbappé et consorts disputeront probablement d’autres rencontres amicales.