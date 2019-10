Le premier billet pour la Belgique !

Avant même le coup d'envoi de cette rencontre a priori très déséquilibrée, le scénario était presque connu. La Belgique, créditée de six succès en autant de rencontres disputées dans les éliminatoires de l'Euro 2020, n'allait faire qu'une bouchée de cette faible adversité, d'autant qu'une nouvelle victoire assurait à Roberto Martinez et aux siens la qualification pour la grand-messe continentale de l'été à venir. Tout aurait même pu être acté avant la rencontre si le Kazakhstan et Chypre s'étaient séparés sur un score nul un peu plus tôt dans la journée, mais les Chypriotes sont allés l'emporter (1-2) à Astana.

Et de suspense il n'y a pas eu, mais alors pas du tout, sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Les visiteurs ont en effet été dépassés, et corrigés dans les grandes largeurs (9-0). Quel meilleur moyen que de devenir ainsi, pour la Belgique, la première nation qualifiée pour l'Euro 2020 ? Romelu Lukaku y est allé de son doublé, et le buteur de l'Inter Milan a aussi laissé Nacer Chadli, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Yari Verschaeren et Timothy Castagne participer aux festivités, alors que le malheureux Brolli a également marqué contre son camp. La fête aurait pu être totale pour les Diables Rouges, si Eden Hazard n'était pas resté muet.

Car le capitaine, qui a passé un peu plus d'une heure sur le pré ce jeudi, n'a pas réussi à faire trembler les filets de Saint-Marin, pourtant très friable défensivement. Le Merengue, déjà critiqué pour son rendement famélique sous les couleurs de son nouveau club, n'a plus réussi à connaître l'ivresse du buteur depuis mars dernier dans ces éliminatoires de l'Euro 2020, lors d'une victoire (0-2) à Chypre, même s'il n'était pas des deux échéances de septembre dernier, blessé. Si d'aventure l'ex-attaquant de Chelsea ou du Losc devait jouer dimanche prochain au Kazakhstan, ses coéquipiers mettront sans doute tout en oeuvre pour briser cette mauvaise série.