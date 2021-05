Le numéro de Benzema à l’Euro serait connu

Au bout de six ans d’absence, Karim Benzema va effectuer son come-back en sélection tricolore. D’après plusieurs sources concordantes, l’avant-centre du Real Madrid figure bien dans la liste des 26 français appelés à disputer le championnat d’Europe de cet été. Didier Deschamps ayant décidé de le rappeler et oublier le conflit qui les oppose.

Benzema prend le numéro de Sidibé

Après avoir disputé son dernier match de la saison avec le Real, prévu samedi, Benzema va donc commencer à se préparer pour son quatrième tournoi majeur avec son pays après l’Euro 2008, celui de 2012 et aussi la Coupe du Monde 2014. Durant ces trois compétitions, il a porté les numéros 9 et 10. Mais, pour cette fois et vu qu’il revient de loin, c’est un autre maillot qui lui est réservé.

Benzema se produira avec le maillot numéro 19, d'après ce que révèle L'Equipe. Lors du Mondial russe, c’est Djibril Sidibé qui avait eu droit à cette tunique. Et l’ancien monégasque ne sera cette fois-ci pas de la partie. Sur le papier, l’ancien Lyonnais ne fait donc pas partie du premier onze, mais sur le terrain il se peut que la donne soit différente. Après ce come-back inattendu, il ne serait pas surprenant de le voir retrouver d’entrée une place de titulaire.