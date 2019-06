Le Kazakhstan est toujours en course

Large vainqueur de l'Ecosse (3-0) lors de la première journée, le Kazakhstan avait depuis été balayé par la Russie (0-4) et en Belgique (3-0). Mais ce mardi, à domicile, les Kazakhs ont réagi au détriment de Saint-Marin, écarté sans ménagement (4-0), pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de l'Euro 2020.

Les voilà donc replacés dans la course à la qualification au sein du groupe I, à trois longueurs du leader belge, qui compte un match de moins au compteur, et à égalité de points avec la Sbornaïa et l'Ecosse, elles aussi créditées d'une rencontre de moins.