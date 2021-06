L'Autriche se sort du piège

Dans une poule où les Pays-Bas font office d'épouvantail, l'Autriche et la Macédoine du Nord jouaient gros ce dimanche. Par le cheminement de ce premier tour, un succès pouvait permettre au vainqueur de prendre une option claire sur la qualification, dans ce format où les meilleurs troisièmes sont récompensés. Et à ce petit jeu, c'est l'Autriche qui a eu le dernier mot.

L'Autriche a su se montrer patiente

Favoris, les coéquipiers de David Alaba ont globalement tenté de prendre le contrôle des opérations, mais ils ont peiné à trouver des décalages face à la densité du bloc adverse. Le scénario appelait pourtant un succès plus large puisque c'est bien l'Autriche qui a débloqué la situation assez tôt dans ce match. Sur un très joli centre de Sabitzer, Lainer, en extension, a donné l'avantage au siens d'une reprise parfaite (1-0, 18e).



L'Autriche a manqué le break sur une énorme opportunité de Kalajdzic (22e). Idéal pour redonner confiance à formation de Macédoine décomplexée, et portée par son leader éternel, Goran Pandev. C'est d'ailleurs le vétéran qui a fait exploser les supporters en égalisant d'un but de renard des surfaces, sur un cafouillage, avant la demi-heure de jeu (1-1, 28e).



L'Autriche a donc tenté de repasser la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Elle a toutefois dû patienter un bon moment avant d'exulter. C'est David Alaba qui a fait la différence en distillant une merveille de centre enroulé pour Gregoritsch, dont la reprise au premier poteau a fait mouche (2-1, 78e). En fin de match, le caractériel Arnautovic a scellé le succès autrichien sur une attaque rapide conclue avec brio (3-1, 89e). Une première victoire dans une phase finale d'Championnats d'Europe pour cette nation. L'Autriche se place.