L'Angleterre poursuit son sans faute

Après ses deux cartons contre la République Tchèque (5-0) et le Monténégro (1-5) il y a six mois, l'Angleterre a remporté son troisième match éliminatoire pour l'Euro 2020 samedi. A Londres, dans le stade de Wembley, les Three Lions s'en sont notamment remis à Harry Kane pour dominer la Bulgarie (4-0). L'attaquant de Tottenham s'est fendu d'un triplé (24e, 49e sp, 73e sp), lui qui s'est également transformé en passeur décisif pour Raheem Sterling (55e). Avec neuf points au classement, l'Angleterre passe en tête du groupe A avec une longueur d'avance sur le Kosovo (2e) et trois sur la République Tchèque (3e), deux nations qui comptent en prime un match de plus au compteur.