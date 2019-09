L'Angleterre fait le show contre le Kosovo

Pas sûr que Gareth Southgate, depuis son banc, aura apprécié totalement cette performance, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le public de Southampton en a eu pour son argent ce mardi à l'occasion de la nouvelle victoire de l'Angleterre sur le Kosovo (5-3) dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

5 - England have scored five goals in three different matches in 2019 – the first time they’ve done so that many times in a calendar year since 1960 (also three games). Bonanza. pic.twitter.com/9BGP7tffkV