L'Angleterre en demies à Wembley, 25 ans plus tard...

2 - Gareth Southgate est le second entraîneur à qualifier l’Angleterre pour 2 demi-finales en tournoi majeur (Coupe du Monde 2018 & EURO 2020), après Alf Ramsey lors du Mondial 1966 et du championnat d’Europe 1968. Lion. #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/X04LOAPvSs

— OptaJean (@OptaJean) July 3, 2021

La première fois que l'Angleterre a reçu une grande compétition, c'était pour son unique titre mondial en 1966. Alors, 30 ans après, c'était sûr et certain, le signe était trop beau : les Three Lions allaient forcément bisser à l'occasion de l'Euro, à nouveau organisé à domicile. C'est en tout cas dans cet état d'esprit que les Anglais abordaient leur demi-finale face à l'Allemagne, immense choc à Wembley et remake parfait de la finale de 1966. D'autant que. Tout un stade et même un pays s'embrase, sauf que Stefan Kuntz égalise très rapidement (16eme). En prolongation, Darren Anderton trouve le poteau, puis Kuntz voit son doublé refusé pour l'Allemagne., contrairement à Shearer, Paul Gascoigne ou encore Teddy Sheringham. Le gardien David Seaman, malgré sa tenue bariolée, ne déstabilise aucun tireur adverse. Andreas Möller transforme l'essai de la qualification, la Mannschaft retrouvera en finale les Tchèques, tombeurs un peu plus tôt de la France - également aux tirs au but. "J’étais surpris que le coach me désigne, rappelle celui qui, depuis, est donc devenu sélectionneur (propos relayés par Le Monde). Je ne m’étais pas entraîné et je n’en avais tenté qu’un seul dans ma carrière, que j’avais raté."Mais le défenseur n'y était tout de même pas allé à reculons, loin de là, comme le confirmait encore son capitaine Tony Adams dans un podcast l'an dernier pour ITV : "Quand quelqu'un a le courage comme ça de se porter volontaire, il faut le laisser y aller. Je voulais aussi en tant que capitaine, mais il avait l'air si confiant..." Southgate a subi des insultes de longues années, devenant une sorte de fossoyeur de la nation. Alors, s'il en est un qui sait à quel point une demi-finale à Wembley n'est pas gagnée d'avance, c'est bien lui... Le souvenir est encore extrêmement vivace pour tous les Anglais qui l'ont vécu.(seul son quart de finale a été disputé ailleurs qu'à Londres), quel sera le destin de l'Angleterre ?