L'Angleterre élimine l'Allemagne et file en quarts

L'opposition aura été aussi intense dans les tribunes d'un Wembley en feu, que sur le terrain. Très attendu, ce choc entre l'Angleterre et l'Allemagne aura été un match très fermé, avec peu d'occasions. Mais finalement, l'Angleterre aura réussi à faire craquer une Mannschaft en fin de cycle, qui sort par la petite porte.



Les premières minutes auront pourtant été à l'avantage des Allemands, qui n'ont pas hésité à s'installer dans les trente derniers mètres anglais. Mais après un premier quart d'heure sous pression, Sterling, libre de tout marquage, s'est offert la première occasion de la partie et a obligé Neuer à se déployer (30e).



Malgré la bonne entame de la Mannschaft, les Anglais ont pris le contrôle du jeu jusqu'à la mi-temps. Kane aurait même pu donner l'avantage aux Britanniques juste avant la pause, mais Hummels est revenu juste devant le buteur de Tottenham pour sauver son équipe de l'ouverture du score (45e+2).

Sterling délivre Wembley

Moins brillante après la pause, cette équipe anglaise aura su rester solide et en confiance devant son public. Et quand la défense se loupait, Pickford était là pour intervenir et dégouter l'attaque allemande, à l'image d'Havertz, dont la demi-volée a été parfaitement détourné (48e).



Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir le stade de Wembley exploser. Tout juste entré en jeu, Grealish décale Shaw, qui peut parfaitement transmettre à Sterling, très serein pour ajuster un Neuer impuissant (1-0, 75e).



Mieux dans cette seconde période, les hommes de Löw ne pouvaient rien ce mardi et ont cruellement manqué de réalisme. Müller, lancé en contre-attaque et seul devant Pickford, loupe complètement l'égalisation, devant le public allemand dépité (81e).



Et peu après l'occasion en or manquée de Müller, les Three Lions ont puni leurs adversaires. Après une belle percée de Grealish, le milieu de terrain d'Aston Villa peut centrer parfaitement sur la tête de Kane (2-0, 86e). De quoi offrir aux Anglais un quart de finale contre le vainqueur d'Ukraine-Suède. De son coté, l'Allemagne repart à la maison, à l'image de la France et du Portugal. Aucun favori du "groupe de la mort" n'aura donc survécu.