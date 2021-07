We're back under way in Rome.

See it through, lads.pic.twitter.com/GvOKjH9Wem



— England (@England) July 3, 2021

« It’s coming home ! » Les supporters anglais se plaisent à faire résonner ce chant. Un chant vraiment raisonnable ? Plusieurs grandes générations anglaises ont échoué à ramener un trophée d'envergure à la maison par le passé, mais cette fois, c'est peut-être la bonne. C'est ce qui transparait en tout cas de la rencontre de ce soir. Dès la 4eme minute depuis le flanc gauche, Sterling offrait un très bon service à Harry Kane et l’attaquant des Spurs devançait la sortie de Bushchan du bout du pied pour ouvrir le score. Les Three Lions donnent ainsi le ton d'emblée. Sérieux, appliqués, les hommes de Gareth Southgate se sont offerts plusieurs occasions, mais butaient sur un Bushchan inspiré, qui a maintenu les Ukrainiens en vie jusqu'au repos. Mais ces derniers allaient sombrer dans le second acte.Les Anglais ont ainsi surpris leurs adversaires en début de second acte, comme ils l'ont fait au début du premier. Après une faute sur Kane, Shaw se proposait pour d'un coup franc à 25 mètres lui permettant de servir son coéquipier à United, Harry Maguire, dont le coup de crâne faisait mouche pour le 2-0. Protagoniste de cette partie, Kane allait sceller le destin de la rencontre avec un doublé personnel d'une belle tête, suite à un centre en première intention signé Luke Shaw, le tout, après une action initiée par Sterling. L'Angleterre allait corriger l'Ukraine avec un quatrième but signé Henderson, à peine entré en jeu et qui venait couper au premier poteau un corner frappé par Mount. 4-0, score final. L'Angleterre se qualifie non seulement pour les demi-finales, mais en profite aussi pour envoyer un message au reste du monde. Un message en Anglais dans le texte, dont on connaît déjà la teneur.