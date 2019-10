L’Angleterre corrige la Bulgarie

Interrompu à deux reprises en première période en raison de cris racistes, le match entre la Bulgarie et l’Angleterre a tourné à la correction (0-6), lundi soir, lors de ces éliminatoires de l’Euro 2020. Marcus Rashford (7e), Ross Barkley (20e, 32e), Raheem Sterling (45e+3, 69e) et Harry Kane (85e) ont offert aux Three Lions une large victoire, qui leur permet de conforter leur place de leader dans le groupe A, avec trois points d’avance sur la République tchèque et quatre sur le Kosovo, qui a battu le Monténégro (2-0).