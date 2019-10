L'Allemagne gagne sans convaincre

Très large vainqueur de l’Estonie le 11 juin dernier pour son troisième match de poules (8-0), la Mannschaft espérait bien remettre le couvert en terre adverse. Mais ce dimanche, les choses n’ont pas du tout commencer comme la bande de Joachim Löw pouvait l’espérer. La faute notamment au carton rouge direct reçu logiquement par Emre Can, coupable d’un tacle sans contrôle dans les pieds de Frank Liivak (14e). Et si le score final peut paraître flatteur, il ne reflète pas le spectacle offert ce soir par les champions du monde 2014.

Réduits à dix, les Allemands sont alors passés tout près de la correction, avec un premier but évité de justesse sur un loupé de Karol Mets et un ballon envoyé juste au-dessus de la transversale de Manuel Neuer (18e). Puis les partenaires de Marco Reus ont montré du mieux, ce dernier trouvant notamment l'arête de la cage adverse sur un coup franc superbe (23e). Les Allemands ont aussi retrouvé un certain équilibre, malgré leur infériorité numérique. Suffisant pour garder leur cage inviolée jusqu’à la pause, mais pas assez pour trouver la faille dans la défense adverse.

Et Gundogan a surgi

Remobilisés et clairement réorganisés par leur entraîneur à la mi-temps, les Allemands ont sonné la charge quelques minutes après le retour des vestiaires. Et c’est Ilkay Gundogan, auteur d’un premier but à la 52e, avant d’être à l’origine du csc de Mets à la 58e, qui s’est chargé de véritablement lancer la partie pour les visiteurs. Terrible coup de massue pour les Estoniens qui s’étaient pris à croire en un possible exploit. Las, d’autant que cinq minutes après son entrée en jeu, Timo Werner a offert un troisième et dernier but à son pays (71e).

Sans briller, l'Allemagne réussit néanmoins à l'emporter (0-3) face à une Estonie vaillante mais bien trop limitée, et récupère (à la seule différence de buts) la première place du groupe C, occupée quelques heures par les Pays-Bas qui l'avaient emporté un peu plus tôt en Biélorussie (1-2). Dans un mois, les hommes de Joachim Löw recevront ces mêmes Biélorusses et auront peut-être l'occasion de valider définitivement leur billet pour l'Euro 2020.