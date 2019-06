La Russie cartonne Saint-Marin, l'Irlande du Nord confirme

Les rencontres pour les éliminatoires de l'Euro 2020 se poursuivent ce samedi. À noter dans le groupe I le carton de la Russie face à Saint-Marin (9-0) avec un quadruplé d'Artem Dzyuba, déjà en vue lors de la dernière Coupe du monde. Les Russes reviennent à égalité de points avec la Belgique, qui joue contre le Kazakhstan en soirée (20h45).

Dans la poule C, l'Irlande du Nord s'impose en Estonie (1-2), pour la troisième fois en autant de rencontres, et prend largement la tête du groupe avant les matches en retard des Pays-Bas et de l'Allemagne. De son côté, la Finlande bat la Bosnie-Herzégovine (2-0) et revient à hauteur de l'Italie dans le groupe J de ces qualifications. Enfin, la Hongrie rejoint la Croatie en tête du groupe E suite à son succès en Azerbaïdjan (1-3).