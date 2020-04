La Mannschaft sera-t-elle plus forte en 2021 ?

Dans moins de deux mois, le mardi 16 juin, ce devait être le premier énorme choc de l’Euro 2020 : les Bleus se mesurant à l’Allemagne chez elle, à Munich. La partie étant repoussée d’un an, à qui l’avantage ? Difficile à déterminer. Car si nos champions du monde, bien sûr, ont beaucoup de ressources, le nouveau projet de la Mannschaft est presque uniquement centré sur la jeunesse.

En mars 2019, Joachim Löw a pris la décision forte d’écarter Thomas Müller, Mats Hummels et Jérôme Boateng, afin de faire la place à la jeune génération pour réparer la plaie béante de l’élimination au premier tour du Mondial 2018, alors que le pays restait sur six demi-finales en six grandes compétitions depuis 2006.



« Depuis la blessure de Süle, on reparle à chaque fois de Hummels, qui reste un des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga, rappelle Patrick Guillou. Mais pour les trois, Löw ne reviendra pas dessus. Il n’avait jamais repris Kevin Kuranyi, ni Max Kruse quand celui-ci était sorti des clous lors d’un rassemblement… » Au-delà des hommes, sur quels principes de jeu les Allemands se reconstruisent-ils ? Pour schématiser très grossièrement, on passe des idées de Pep Guardiola à celles plus proches du compatriote Jürgen Klopp.

Un jeu plus direct, plus vertical

Et pour transformer un Manchester City en Liverpool, on comprend mieux le nouveau penchant fort pour la jeunesse, comme nous l’explique encore notre consultant spécialiste du football d’outre-Rhin : « En 2014, il y avait beaucoup plus de possession, la position moyenne était très intérieure avec les latéraux qui rentraient beaucoup dans l’entonnoir, comme Philipp Lahm. Désormais, le jeu est plus direct, et il faut les joueurs pour. Car en jouant très haut, on laisse beaucoup d’espaces dans le dos et il faut faire les efforts. » Là où Jürgen Klinsmann, avec son adjoint Löw, avait dû tout reconstruire dans l’optique du Mondial 2006 à domicile – point de départ de l’aventure ayant mené à la quatrième étoile -, le virage de 2020 s’apparente donc plus à une optimisation de l’effectif.



Dans cette optique, le secteur offensif n’a globalement jamais été aussi prometteur depuis longtemps en Allemagne. Depuis toujours, peut-être. Notre consultant conclut : « Leroy Sané était blessé, mais il est titulaire indiscutable sur le flanc gauche. Serge Gnabry - plus dans la finesse, alors que Sané va très, très vite - est devenu titulaire au Bayern. Et il y a Timo Werner et Luka Waldschmidt qui postulent en avant-centre pour compléter le trio… Quant aux milieux de terrain, ils sont tout aussi ronflants : Julian Brandt ; la technique de Toni Kroos, avec qui Joshua Kimmich veut jouer à la récupération ; Leon Goretzka qui est indiscutable au Bayern. »



L’apport des latéraux de Leipzig, Lukas Klostermann et Marcel Halstenberg, s’annonce aussi plus huilé dans un an que dans deux mois. Pilonner une défense incertaine tout en espérant que la machine ne prenne pas feu devant : à l’instant T, c’est donc ce que Didier Deschamps devait avoir à peu près préparé. Rendez-vous en 2021.