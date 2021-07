La fin d'une malédiction pour l'Angleterre ?

Pour la première fois de son histoire, l'Angleterre a atteint la finale de l'Euro. Éliminés en demi-finales en 1968 et en 1996, les Three Lions ont enfin réussi à faire tomber ce plafond de verre. Ils ont écarté le Danemark (2-1, ap) et n'ont jamais été aussi proches de soulever le trophée Henri Delaunay. Les coéquipiers d'Harry Kane ne sont plus qu'à 90 minutes d'un sacre européen inédit qui pourrait mettre un terme à une disette de 55 ans.

Depuis la Coupe du Monde 1966, l'Angleterre, le pays qui a vu le football naître, n'a pas soulevé le moindre trophée international. Avant son succès sur les Scandinaves à Wembley ce mercredi, elle a toujours été rattrapée par une défaillance dans les matchs qui comptent. Malgré des effectifs parfois supérieurs sur le papier, les Three Lions ont toujours échoué depuis le sacre des coéquipiers de Bobby Charlton.



L'Angleterre, enfin prête à briller dans les matchs décisifs ?



Mais cette fois, tous les voyants sont au vert. La finale se déroulera à Wembley, l'équipe anglaise fait l'unanimité malgré un début de compétition poussif, et tout le monde a répondu présent dans les matchs qui comptent. La montée en puissance d'Harry Kane est le symbole d'un groupe qui ne se cache plus. En 2018, quand l'Angleterre espérait déjà ramener le football à la maison lors de la Coupe du Monde, l'attaquant de Tottenham n'avait plus marqué après les huitièmes de finale.

Cette fois, il a inscrit toutes ses réalisations lors des matchs à élimination directe. Le capitaine anglais a même fait trembler les filets adverses lors des prolongations, un moment souvent pénible pour les Three Lions. En fait, voir l'Angleterre gagner une demi-finale en prolongation relève presque du miracle. Avant l'Euro 2020, les hommes de Gareth Southgate avaient perdu six des sept derniers matchs qui s'étaient joués au-delà de la 90eme minute. Et ils s'étaient inclinés à cinq reprises aux portes de la finale d'une compétition internationale dont la dernière en 2019 en Ligue des Nations. Pour atteindre sa première finale pour sa dixième participation à l'Euro, l'Angleterre avait au moins besoin de venir à bout de toutes ces malédictions.

