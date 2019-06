La Croatie vient à bout du pays de Galles

Surpris en Hongrie en mars dernier (2-1), les vice-champions du monde croates ont rectifié le tir ce samedi après-midi, à l'occasion de la visite du pays de Galles à Osijek, pour la troisième journée des éliminatoires de l'Euro 2020. La Croatie a pris l'ascendant (2-1), sous l'impulsion notamment de l'Intériste Ivan Perisic, qui a provoqué le csc de James Alexander Lawrence (18e), avant de porter l'estocade en début de second acte (48e).

Les Gallois se sont réveillés un peu trop tard, et après la réduction de l'écart signée David Brooks (77e), ont poussé et se sont procurés plusieurs opportunités d'égaliser, en vain. La sélection aux damiers s'installe donc seule en tête du groupe E avec 6 points au compteur, soit trois de plus que la Slovaquie, le pays de Galles et la Hongrie, qui n'ont chacun que deux rencontres à leur crédit.