La Belgique s’entête, la Pologne craque

Cinq victoires en cinq matches, la Belgique n’a pas failli sur le terrain de Saint-Marin, ce vendredi, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Grâce à un doublé de Batshuayi (43e, sur penalty et 90e+2), et des réalisations signées Mertens (57e) et Chadli (63e), les Diables Rouges se sont imposés 0-4 pour conforter leur leadership dans une poule I qu’ils dominent avec trois longueurs d’avance sur la Russie, victorieuse dans le même temps en Ecosse (1-2).

Dans le groupe G de ces qualifications continentales, la Pologne en revanche a craqué en Slovénie, invaincue jusqu’alors et battue 2-0 à l’extérieur et désormais à portée de succès (trois points) d’une sélection autrichienne qui face à la Lettonie n’a pas manqué de faire parler la poudre (6-0).

Enfin dans la poule E, les Croates et les Gallois se relancent après leurs victoires respectives en Slovaquie (0-4) et devant l’Azerbaïdjan (2-1). Les vice-champions du monde reviennent à hauteur de la Hongrie en tête du groupe alors que les partenaires de Bale, auteur du but de la gagne, pointent à trois unités du sommet.