La Belgique facile en Ecosse

La Belgique poursuit son carton plein en éliminatoires de l'Euro 2020, avec un succès 4-0 lundi en Ecosse. Les trois premiers buts ont été inscrits en première période, par Romelu Lukaku (9e), Thomas Vermaelen (24e) et Toby Alderweireld (32e) qui ont bénéficié de trois passes décisives de Kevin de Bruyne, buteur à son tour en fin de match (82e). Après six journées dans le groupe I, les Belges comptent trois points d'avance sur la Russie et surtout neuf sur le Kazakhstan et Chypre, troisièmes (à quatre matches de la fin).