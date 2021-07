La Belgique est encore rentrée en quarts

[⚽️ VIDÉO] 🏆 #BELITA

La Belgique n'y arrive toujours pas. Pas mieux qu'au(1-0 contre l'Argentine, 3-1 face au Pays de Galles), encore moins bien qu'aucontre la France (1-0). C'est déjà le quatrième échec de cette génération dorée, le troisième véritable si on considère que la Coupe du Monde au Brésil représentait en quelque sorte son avènement. Comme l'a expliqué Roberto Martinez après cette nouvelle défaite devant l'Italie (2-1), sur le site de l'UEFA, "nous ne nous sommes pas adaptés à la première période aussi bien qu'eux". C'est surtout l'Italie qui a paru tout simplement dicter le rythme du match."C'est encore une occasion manquée, comme lors des tournois précédents, confirme Jan Vertonghen. On en revient toujours à la même chose. Il faut analyser ce qui n'a pas marché, les erreurs que nous avons commises, regarder la vidéo, travailler dessus..." Alors que les Belges ont été gentiment taxés par les Français de champions du monde du beau jeu, depuis le fameux épisode collectif du "seum" en 2018, il est en réalité assez rare d'avoir vu Thibaut Courtois et ses partenaires réussir un excellent match en possession du ballon. Même en 2018, ils ont puen fin de rencontre, en huitièmes de finale (3-2), avant de donneren première période (2-1).Lors de cet Euro, le seul vrai bon moment offert par la Belgique aura été en seconde période au Danemark (1-2), profitant là encore d'une remontée supersonique de Romelu Lukaku et De Bruyne, s'engouffrant dans les espaces d'une équipe un peu trop euphorique. Mais dans la phase à élimination directe, face au Portugal (1-0) puis contre l'Italie, le spectacle a été quasiment inexistant, bien meilleur en tout cas de la part des deux adversaires successifs. Même du Portugal, oui...Les Belges n'ont pas été aidés par les blessures,ayant dû s'accrocher pour jongler entre les pépins (indisponible au départ après sa fracture du visage en finale de Ligue des Champions, puis victime d'un arrachement ligamentaire à la cheville face au Portugal) etétant toujours incapable d'enchaîner deux matchs., certes, a inscrit son premier but en élimination directe, mais ce n'était qu'un penalty vendredi...a été le plus remuant, ce qui est porteur d'espoirs tout en étant inquiétant pour les autres. Avec ses trois stars entre 28 et 30 ans, et une défense bien trop vieillissante, la Belgique doit impérativement parvenir à prendre les matchs à son compte en vue du Mondial 2022, dans un an et demi. Une sorte d'ultime occasion avant des regrets éternels.