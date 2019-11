Kane, Zahavi, Ronaldo… La lutte pour le titre de meilleur buteur

9⃣8⃣ International goals for Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 14, 2019

2020, vers une cuvée historique ?

Santos : "Je ne suis jamais surpris par Cristiano"

A priori, ils ne sont plus que trois, voire six en ratissant large, à pouvoir espérer finir avec le titre honorifique de meilleur buteur des qualifications de l’Euro 2020., et par un trio, composé du Russe Artem Dzyuba, du Finlandais Teemu Pukki et du Serbe Aleksandar Mitrovic, à deux longueurs. En tête, Zahavi, l’attaquant de Guangzhou R&F, a en plus l’avantage d’être un des seuls à avoir encore deux matchs à disputer, contre la Pologne ce samedi et en Macédoine du Nord mardi. D’une impressionnante régularité depuis le début, ce dernier a vu Kane et Ronaldo revenir fort jeudi avec un triplé chacun, contre respectivement le Monténégro et la Lituanie.Qualifiée et assurée d’être première du groupe A, l’Angleterre pourrait procéder à une revue d’effectif dimanche au Kosovo. En revanche, le quintuple Ballon d’Or devrait profiter d’un dernier match décisif au Luxembourg pour défendre ses chances sur le terrain, avec pour but d'atteindre la barre des 100 buts avec la Seleção.Dans l’exercice, au 21eme siècle, ce sont pour le moment, le Nord-Irlandais David Healy (2004) et le Polonais Robert Lewandowski (2016), étrangement absent des débats en 2020, qui détiennent le « record » avec 13 buts, alors qu'avec 12 réalisations le Néerlandais Klaas-Jan Huntelaar (2012) complète le podium. Kane, Zahavi et Ronaldo pourraient donc quelque peu modifier la donne d’ici mardi en fonction de leurs dernières sorties., bien loin de celle de 2004 où le Slovène Ermin Siljak avait conclu les éliminatoires avec « seulement » neuf buts. D’ordinaire présents devant, avec Lukas Podolski (2008), Miroslav Klose (2012) et Thomas Müller (2016), les Allemands sont cette fois moins en vue avec Serge Gnabry à cinq unités. Aux portes du podium lors de la précédente édition, Dzyuba peut rêver de finir fort avec deux matchs à jouer, contre la Belgique et… à Saint-Marin. Un peu plus en retrait, aux côtés notamment de Memphis Depay et Romelu Lukaku, Olivier Giroud est le premier Français avec six buts.