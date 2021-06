Joao Felix serait un « imposteur » pour Roy Keane

Alors qu’il était le tenant du titre du tournoi, le Portugal a quitté l’Euro 2020 dès le stade des 8es de finale. Les Lusitaniens n’ont pas été capables de prendre le meilleur sur la Belgique dimanche soir (1-0). Et pour Roy Keane, le responsable de cette sortie de route prématurée est tout trouvé ; il s’agit de Joao Felix.

« A la place de Ronaldo, j’irais le chercher »

L’attaquant de l’Atlético Madrid n’avait pas fait d’apparition dans cette compétition avant le match face aux Belges. Et lors de ce 8e, il est entré en cours de jeu sans pouvoir changer la physionomie de la partie. Il a touché de nombreux ballons, mais a connu un déchet dans le geste final. Une entrée en jeu assez décevante donc et qui n’a donc pas plu à l’icône irlandaise.

Pour la chaine anglaise IPTV sur laquelle il opère comme consultant, Keane a traité Joao Felix d’imposteur. « Ça m’énerve vraiment quand ce sont des joueurs de qualité, a-t-il commencé par clamer. Il n'y a aucune excuse de se pencher en arrière (la position de son corps au moment de la frappe, ndlr) et de manquer le cadre. Il suffit de tester le gardien de but car ce sont des joueurs de haut niveau, ils ne peuvent pas laisser passer ça. Félix quand il a joué… Ce type est un imposteur. Il entre et le pays a besoin de toi. Il suffit de cadrer. Il vaut quoi, 100 millions d’euros? Si j'étais Ronaldo, j’irais certainement le chercher dans le vestiaire. »