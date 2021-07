Italie : Verratti et le match "historique" contre l'Angleterre

Le milieu de terrain, la clé de la finale pour Verratti

Tous ceux qui joueront, aussi bien ceux qui vont commencer dès la première minute que ceux qui prendront le relais en cours de match, joueront un grand match. Simplement car la finale d'un Championnat d'Europe est un événement qui, malheureusement, on ne sait pas si cela se reproduira au cours d'une carrière", a-t-il indiqué. Avant cette affiche, le natif de Pescara a mis en exergue la dimension de cette opposition : "Je suis heureux de pouvoir affronter une grande équipe comme l'Angleterre dans un stade aussi prestigieux que Wembley : ce sera un match qui deviendra historique."

L'Angleterre est une équipe très physique, avec de très bons joueurs techniquement. De plus, ils joueront à domicile, dans un stade qu'ils connaissent bien. Ils ont un bel équilibre d'équipe, comme en témoigne le fait qu'ils n'ont encaissé qu'un but en six matchs dans ce Championnat d'Europe. Le match sera-t-il décidé par notre milieu de terrain ? C'est là qu'il faut faire la différence et donner du rythme", a prévenu Verratti.

Neuf ans après avoir foulé la pelouse de Kiev pour une défaite face à l'Espagne (4-0), l'Italie va de nouveau se présenter en finale d'un Championnat d'Europe, pour une finale contre l'Angleterre, dimanche soir à Wembley (21 heures). Face à la sélection menée principalement par Harry Kane et Raheem Sterling, la Nazionale s'attend à une rencontre tendue, entre deux formations qui ont dû puiser dans leurs réserves en demi-finales, aussi bien pour l'Italie contre l'Espagne (1-1, 4 tirs au but à 2) que pour l'Angleterre face au Danemark (2-1 après la prolongation).Marco Verratti a expliqué ce jeudi certaines attentes pour cette rencontre si particulière, qui pourrait être sa première finale avec son pays, si il est aligné par Roberto Mancini. "Le milieu de terrain du PSG a également souligné les forces de l'Angleterre de Southgate, qui paraît dans une forme physique étincelante et dispose d'un banc de touche très fourni sur le plan qualitatif avec les présences de Jack Grealish, Jadon Sancho, ou encore Phil Foden. "