Italie : Pour Florenzi, Mbappé est le "joueur le plus fort du tournoi"

Alessandro Florenzi est un joueur d'expérience, habitué aux matchs à haute pression mais ce vendredi, il vivra le match d'ouverture du Championnat d'Europe, à Rome, entre l'Italie et la Turquie (21 heures), ce qui devrait engendrer une émotion particulière. Natif de la capitale italienne et formé à la Roma, le latéral du PSG a exprimé son opinion sur la grande favorite de la compétition, l'équipe de France de Didier Deschamps. "Les Français sont les favoris, surtout parce qu'ils sont champions du monde. Mais gagner n'est jamais facile, surtout dans un tournoi comme celui-ci où les détails peuvent faire la différence. Il peut s'agir d'un coup de pied arrêté ou d'une performance individuelle. Ils sont forts, tout le monde le sait. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes, même l'Italie", a expliqué le joueur âgé de 30 ans en conférence de presse.

Mbappé, le meilleur joueur du tournoi et du monde pour Florenzi

Si Florenzi considère les Bleus comme favoris, son avis est également influencé par la présence de Kylian Mbappé dans l'effectif de la sélection tricolore. Habitué à évoluer avec et contre lui au sein du PSG, le latéral n'a pas manqué de lui dresser un bel éloge avant l'entame de la compétition. "La France a le meilleur joueur du tournoi, avec Mbappé. Je le connais, nous avons joué toute l'année ensemble. Comment l'arrêter ? Des conseils ? Vous pouvez l'empêcher de jouer en équipe. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, il est le meilleur joueur du Championnat d'Europe mais aussi du monde en ce moment. Je l'ai vu de mes yeux, Nous nous sommes entraînés ensemble", a glissé l'Italien, conscient du danger à surveiller si d'aventure les routes de la Nazionale et de la France devaient se croiser lors du tournoi.