L’Italie est montée dimanche soir sur le toit de l’Europe en disposant de l’Angleterre en finale. Les Transalpins ont su résister à tous les vents contraires pour inscrire pour la seconde fois leur nom au palmarès de cette compétition. Un triomphe dont Roberto Mancini a été le grand artisan. Le sélectionneur italien a réalisé un travail énorme, mais après avoir soulevé la Coupe il s’est bien gardé d’attirer la lumière vers soi-même. Pour lui, c’est avant tout les joueurs qui sont à féliciter.

"L’équipe a beaucoup grandi"



« Nous avons été bons, nous avons encaissé un but tout de suite et nous avons eu du mal, mais ensuite nous avons dominé. Les gars étaient formidables. C'est une victoire importante pour tout le monde et pour tous les fans. Nous sommes heureux, j'espère qu'ils célèbrent. C'était même impossible de penser à ce sacre, mais j'ai des gars extraordinaires et je n'ai pas de mots pour ce groupe merveilleux », a indiqué le patron de la Squadra dans sa réaction d’après-match.



Tout en rendant hommage à ses troupes, Mancini a aussi reconnu que le facteur de chance était de leur côté et que l’Angleterre n’a pas démérité lors de cette finale très disputée : « Il n'y avait pas de match facile sur notre chemin, la finale telle qu'elle se déroulait est devenue très difficile et puis nous l'avons dominée. Sur les penalties il faut aussi avoir de la chance et je suis désolé pour les Anglais. L'équipe a beaucoup grandi et je pense qu'elle peut encore s'améliorer, c'était très fatigant mais nous sommes très heureux pour les Italiens ».