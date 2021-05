Italie : Mancini optimiste pour Verratti

Dans l'optique du Championnat d'Europe, du 11 juin au 11 juillet prochain, l'Italie devrait bien pouvoir bénéficier de la présence de Marco Verratti dans ses rangs. Victime d'une distension du ligament latéral interne du genou droit avec le PSG lors de l'entraînement début mai, le natif de Pescara n'a pu participer à la fin de saison du club francilien mais ses perspectives futures sont optimistes, selon Roberto Mancini. Ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur de la Nazionale a ouvert la porte à un tournoi avec Verratti.

Une grande amélioration physique pour Verratti

Alors que l'Italie affrontera Saint-Marin, vendredi en match amical, le technicien âgé de 56 ans a donné des nouvelles rassurantes du milieu de terrain. « Je pense que Verratti peut réussir. Il a eu une énorme amélioration en 15 jours. Le personnel médical soigne les joueurs blessés. Pellegrini s'améliore beaucoup, Verratti récupère plus vite que prévu, Sensi doit être évalué dans les prochains jours », a-t-il glissé devant les médias, assurant qu'il allait tenter de réunir les 26 meilleurs joueurs dans sa prochaine liste pour la compétition. D'ordinaire, et ce sera encore le cas cette année, les rumeurs de transferts affluent avant, pendant et après un tournoi majeur ; mais Mancini n'a pas noté de nervosité dans son groupe.

« Le but du match de demain c’est de travailler sur nos concepts de jeu et de mieux évaluer certains joueurs. Ce furent des jours de travail importants pour évaluer les conditions physiques. Les garçons sont calmes et détendus, les changements d’équipe coïncident souvent avec une Coupe d’Europe ou une Coupe du monde, mais je ne vois pas de problèmes majeurs », a clamé le sélectionneur de l'Italie. La Nazionale disputera le match d'ouverture du Championnat d'Europe face à la Turquie, le 11 juin à Rome.