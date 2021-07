Italie - Mancini : "L'Espagne est une équipe extraordinaire"

"Ce sont deux équipes qui jouent bien"

Ce sera un match difficile comme celui contre la Belgique même si les deux équipes ont un jeu différent et donc nous devons nous préparer à d'autres difficultés. L'Espagne est une équipe extraordinaire avec un très bon entraîneur et non pas parce qu'il a remporté de grands trophées, mais parce que toutes ses équipes jouent bien au football", a expliqué Mancini, regrettant au passage l'absence des supporters italiens et espagnols dans le stade en raison des nouvelles règles en vigueur en Angleterre.

Ils ont le jeu au sol dans leur ADN avec beaucoup de touches, toujours. En cela, ils sont en avance sur nous. Ce sont deux équipes qui jouent bien, ce sera un match divertissant. Combien de chances avons-nous d'aller en finale ? 50%", a-t-il expliqué. Il aura sans doute comme espoir le résultat obtenu par l'Italie contre une Roja en fin de cycle lors du Championnat d'Europe 2016 ; l'Espagne avait été battue par l'Italie en huitièmes de finale

Sur le papier, l'affiche ressemble à une finale.. Ce classique du tournoi continental - ce sera la quatrième fois en quatre Championnats d'Europe que les deux équipes seront opposées - fait naître des attentes élevées, surtout vu les profils des formations, portées vers l'avant. Ce lundi en conférence de presse Roberto Manicni a reconnu s'attendre à un match qui devrait valoir le détour.Invaincue depuis 32 matchs consécutifs (26 victoires), l'Italie tentera de se qualifier pour la finale, un stade déjà fréquenté en 2012 à Kiev, avec une large défaite contre l'Espagne de Casillas, Ramos, Xavi et compagnie (4-0). "Au sujet de l'Espagne actuelle, le sélectionneur de l'Italie a dressé un portrait plutôt flatteur de la sélection dirigée par Luis Enrique. "du tournoi en France (2-0).