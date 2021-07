Habituée à évoluer à Wembley depuis le début de la phase à élimination directe de ce championnat d'Europe, l'Angleterre disputera une finale dans son antre, dimanche, face à l'Italie. Après un penalty polémique contre le Danemark en demi-finale, il n'en faut pas davantage pour éveiller les soupçons chez les détracteurs des Three Lions. Leonardo Bonucci n'imagine pas pareil scénario. « Ce qui va se passer pendant le match, ce sera le meilleur spectacle pour le football européen et mondial, de la part de l'Angleterre, de l'Italie et du corps arbitral », a lancé le défenseur international italien.

"Kane, l'un des meilleurs au monde"

Très vigilant, Bonucci est déjà focalisé sur son match dans le match avec le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, sur une phase ascendante après un début de compétition délicat. « Harry Kane ? On ne le découvre pas aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs au monde. Lors des trois derniers matches, on a eu la chance d'avoir rencontré trois des meilleurs attaquants du monde (avec Romelu Lukaku (Belgique), Alvaro Morata (Espagne)), c'est juste une motivation en plus », a-t-il lancé.



« Pendant cette année, on a gagné en expérience et en enthousiasme, ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, à croire à quelque chose qui, il y a trois ans, semblait utopique », a conclu le vieux briscard de la Juve, toujours plus déterminé.