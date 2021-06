L’Italie brille de mille feux actuellement au Championnat d’Europe, avec un carton plein réussi depuis le début de la compétition. Logiquement, ses individualités en ressortent, même si c'est collectivement que cette sélection s’est le plus distinguée. S’ils continuent sur leur lancée, les Azzurri peuvent légitimement rêver des plus grandes distinctions, y compris le Ballon d’Or France Football. Le milieu de terrain Jorginho est notamment cité comme un prétendant pour ce prix vu qu’il a déjà remporté la Ligue des Champions avec sa formation de Chelsea.

« Gagner ensemble c’est mieux que tout seul »

L’ancien joueur de Naples a été interrogé à propos de cette éventualité. Sans fausse modestie, il a indiqué que le trophée en question ne l’intéressait pas. Il vise le triomphe avec son pays et non sur le plan personnel. « Le Ballon d’Or ? Je n’y pense pas, tout ce que j’ai en tête c’est la sélection. Gagner ensemble est beaucoup plus beau gagner ensemble », a-t-il lâché. Un discours louable, mais rien n’empêche de faire les deux et Fabio Cannavaro, Ballon d’Or en 1996 après le sacre mondial avec la Nazionale, peut en témoigner.



Questionné aussi sur la possibilité d’aller chercher le titre européen, vu qu’il ne reste que trois obstacles à franchir, Jorginho a essayé de garder les pieds sur terre en déclarant : « La plus grosse erreur que nous pourrions commettre est de penser que nous avons déjà fait quelque chose de grand. Oui, nous nous sommes bien débrouillés, mais le travail acharné ne s'arrête pas ». Le prochain rendez-vous de la Nazionale sera vendredi face à la Belgique.