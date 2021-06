Italie, invincible jusqu'à quand ?

S'il y a une équipe qui aborde l'Euro avec le plein de confiance, c'est l'Italie. Et pas uniquement parce qu'elle reste sur un large succès contre Saint-Marin pour lancer sa préparation au rendez-vous continental (7-0). En remportant facilement ce match amical, la Squadra Azzurra a amélioré sa série d'invincibilité en cours. Elle reste sur 26 matchs sans défaite. Depuis un revers en Ligue des Nations contre le Portugal en septembre 2018, la sélection dirigée par Roberto Mancini n'a plus perdu. Un véritable exploit quand on se rappelle dans quelle situation il avait été nommé. Absente de la Coupe du Monde 2018, l'Italie était contrainte de se renouveler.

Un défi magnifiquement relevé grâce à l'ancien entraîneur de Manchester City et une nouvelle génération prometteuse emmenée par Nicolo Barella, Federico Chiesa ou Gianluigi Donnarumma. Invincibles, les coéquipiers de Ciro Immobile vont maintenant tenter de confirmer lors de la phase finale de l'Euro. Les éliminatoires records avec dix succès en autant de matchs resteront anecdotiques si l'aventure s'arrête prématurément cet été.

L'Italie va devoir hausser son niveau de jeu



C'est le moment de vérité pour la sélection italienne. Les progrès observés depuis presque trois ans vont devoir être confirmés pendant un Euro qui débutera au Stadio Olimpico de Rome. Cette équipe sans grande star a su maintenir le cap malgré la large revue d'effectif réalisée par Roberto Mancini mais elle va devoir mettre la barre encore un peu plus haut face aux meilleures équipes du continent. En trois ans sans contre-performance, le principal succès des Italiens a été une victoire 1-0 sur les Pays-Bas en septembre dernier dans le cadre de la Ligue des Nations. Lors des éliminatoires survolés, l'adversaire le plus redoutable avait été la Finlande.

Il faudra donc en faire un peu plus quand viendra le moment de croiser des sélections comme la Belgique, l'Angleterre ou la France. La Squadra Azzurra a de la chance, cela n'arrivera pas avant les huitièmes de finale. C'est à ce moment-là qu'elle pourra vraiment se tester et mesurer l'étendue de ses progrès ainsi que ses ambitions. En attendant, les Italiens vont pouvoir engranger encore un peu plus de confiance et de certitudes et peut-être même passer le cap des 30 matchs sans défaite.