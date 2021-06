Le choc entre l'Italie et la Belgique au championnat d'Europe promet énormément et Antonio Conte, entraîneur de Romelu Lukaku à l'Inter lors de la saison écoulée, suivra la rencontre avec attention. Le coach italien estime que la Squadra a des chances de faire mal à la Belgique, malgré l'effectif rempli de star des Diables Rouges : "Contre la Belgique, nous jouerons à armes égales. Nous pouvons les mettre en grande difficulté, les battre et nous qualifier", a déclaré l'ancien sélectionneur italien dans une interview à La Gazzetta dello Sport mardi.

"La Belgique, une équipe forte"

"La Belgique est une équipe forte individuellement et collectivement", a néanmoins considéré Conte. "Nous pouvons certainement leur poser des problèmes sur les côtés. Roberto (Mancini, ndlr) mettra sur le terrain une équipe capable de faire face à toutes les situations. J'ai été impressionné par leur qualité physique et leur idée du jeu, ce que les autres équipes n'ont pas montré jusqu'à présent parce qu'elles se sont davantage appuyées sur leurs individualités. Cet Euro n'a montré que les équipes qui savent exactement ce qu'elles doivent faire sur le terrain peuvent battre n'importe quel adversaire."