Islande: Sigthorsson titulaire face aux Bleus

Troisième du groupe H avec 12 points, l'Islande affronte l'équipe de France ce vendredi soir en éliminatoires de l'Euro 2020.

Pour cette rencontre, l'ancien attaquant du FC Nantes, Kolbeinn Sigthorsson, est bien titulaire, tout comme la star de l'équipe, le milieu de terrain Gilfy Sigurdsson (Everton).

Islande: Halldorsson - Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, Skulason - Gudmundsson, Sigurjonsson, Bjarnason, Traustason - G. Sigurdsson, Sigthorsson.

