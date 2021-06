Samedi, la Hongrie et la France s’affrontent à Budapest à l’occasion de la deuxième journée du Championnat d'Europe. Les Magyars ont de nombreuses raisons de redouter cet affrontement les Tricolores, vu la différence dans la qualité de l’effectif qu’il y a entre les deux sélections. Marco Rossi, leur coach, ne conteste pas cette réalité. « La France est la meilleure équipe au monde aujourd’hui, elle a encore quelque chose de plus que l’Allemagne et le Portugal », a-t-il confié dans un entretien à L’Equipe.

Rossi « admire vraiment » Kanté



Le technicien italien a du respect et de l’admiration envers tous les joueurs qui composent la sélection championne du monde, mais il y a un élément qu’il admire plus que n’importe quel autre. « Mon joueur préféré des Bleus ? Dire Kylian Mbappé ça serait trop facile. Je n’ai jamais eu la chance de rencontrer personnellement Kanté. Mais j’ai lu l’histoire de sa vie et je regarde ses prestations. Kanté est un très grand joueur et qui, de plus, a cet aspect de vie, ce côté humain qui fait que je l’admire vraiment. »



Rossi estime que Kanté a aussi tout pour être le prochain Ballon d’Or : « Si je pouvais, je voterais pour lui. C’est sûr. Kanté est un joueur très complet, et parti quasiment de zéro et qui est arrivé au sommet mondial. C’est impossible de ne pas l’admirer et même de le critiquer. »