Harry Kane, l'heure du réveil ?

L'Euro de l'Angleterre semble avoir vraiment commencé avec le huitième de finale victorieux sur l'Allemagne (2-0). Face à son meilleur ennemi, la sélection anglaise a haussé son niveau de jeu pour se rassurer après une phase de poules décevante. Ce succès face à la Mannschaft a surtout permis à Harry Kane de débloquer son compteur. Au cendre des critiques depuis le début de l'Euro à cause de son manque d'efficacité, le joueur de Tottenham a enfin trouvé le chemin des filets. Muet face à la Croatie, l'Ecosse et la République Tchèque et malgré une énorme occasion gâchée juste avant la pause, il a trompé Manuel Neuer pour libérer Wembley et confirmer qu'il ne fallait pas le sortir du onze anglais trop tôt.

Harry Kane mis en difficulté par les rumeurs de départ ?



Capitaine de l'Angleterre, son statut avait été remis en question par une phase de poules aussi indigeste sur le plan individuel qu'ennuyeuse sur le plan collectif. Avec un attaquant de pointe transparent et malgré un secteur offensif bien garni, l'Angleterre ne parvenait pas à convaincre. Mais cela a changé. Au moment d'affronter l'Ukraine (21h00, beIN SPORTS 1) pour tenter de rallier le dernier carré de l'Euro, la confiance est de retour dans les rangs anglais. Et aussi dans l'esprit d'Harry Kane. Celui qu'on disait préoccupé par les rumeurs de départ a répondu sur le terrain dans ce qui a été jusque-là le match le plus important de l'été anglais. Le meilleur buteur et le meilleur passeur de la dernière saison de Premier League a enfin su être décisif pour aider les siens à poursuivre leur rêve de titre à domicile. Il n'a rien lâché, montrant l'exemple à des coéquipiers à peine plus en réussite que lui.

Harry Kane va-t-il échanger les honneurs individuels contre un sacre collectif ?

Si Gareth Southgate a maintenu sa confiance au joueur de 27 ans, c'est parce qu'il est capable de faire la différence à tout moment.. Contre l'Allemagne, le natif de Londres n'a pas touché beaucoup de ballon, mais il en a mis un au fond. Et ça fait une grande différence ! Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 semble partir de trop loin pour rafler une telle récompense à l'Euro, mais réveiller la sélection anglaise pour lui permettre de remporter l'Euro à domicile devrait largement suffire à son bonheur.