Harry Kane (Angleterre) convaincu d’être apte pour l’Euro

Touché aux ischio-jambiers en décembre dernier, Harry Kane a raté toute la seconde partie de la saison de son équipe des Spurs et son retour à la compétition ne devrait pas avoir lieu avant la fin du mois d’avril. Le buteur anglais est donc au repos forcé, mais il ne cède pas au découragement. Au contraire, il s’accroche et fait tout pour retrouver les terrains le plus rapidement possible. Son objectif est de participer à l’Euro avec son pays. C’est ce qu’il a confié dans un entretien accordé à The Evening Standard. « Dans ma tête, je suis définitivement aux Euros, a-t-il confié à The Evening Standard. «À moins que quelque chose d'assez de dramatique ne se produise d'ici là, je serai là. Je ne suis toujours pas de retour avec l’équipe première, mais je travaille en salle et je recupère progressivement mes forces ».