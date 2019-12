Gareth Bale (Pays de Galles) n'aura pas le droit de jouer au golf durant l'Euro 2020

Gareth Bale avait célébré la qualification du Pays de Galles pour l’Euro 2020, en posant avec un drapeau qui avait suscité la polémique. «Pays de Galles, golf, Madrid, dans cet ordre», pouvait-on lire sur le fameux drapeau, qui avait agacé supporters et dirigeants du Real. L'agent du Gallois s'était empressé de défendre son joueur, arguant que la moquerie était dirigée contre la presse espagnole et non l'institution madrilène. Un autre homme avait pris la défense de l'ancien joueur de Tottenham en la personne du sélectionneur des Dragons, Ryan Giggs.







Mais il faut croire que le boss du Pays de Galles se méfie lui aussi de l'amour de Bale pour le golf, puisqu'il lui a interdit de pratiquer cette activité pendant l'Euro 2020. Giggs craignant que son meilleur joueur soit déconcentré au moment des joutes. Une opinion partagée par le directeur exécutif de la fédération galloise de football, Jonathan Ford : « Vous ne pouvez pas être dans une situation où les joueurs risquent leur santé et leur forme en jouant au golf. J'apprécie que certains joueurs voient les choses différemment. Vous ne pouvez pas vous entraîner toute la journée, il faut donc que les gars se divertissent. Mais il faut être prudent. » Pour rappel, le Pays de Galles est dans dans le Groupe A, en compagnie de la Turquie, de l’Italie et de la Suisse.