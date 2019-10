Touché aux adducteurs avant Juventus-Inter et forfait pour la rencontre qualificative entre la Slovaquie et le pays de Galles jeudi (1-1), Aaron Ramsey, resté à Cardiff, pourrait également renoncer au match contre les vice-champions du monde croates dimanche. Même si son sélectionneur espère que l’ancien Gunner serait en mesure de jouer.

"On va lui donner le plus de temps possible, a déclaré Ryan Giggs en conférence de presse. On verra comment il se sent le matin du match."