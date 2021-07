Si l’on en croit une information du site britannique ESPN, l’UEFA vient d’envoyer une invitation à Christian Eriksen et à sa famille pour se rendre à Londres et assister le 11 juillet prochain à la finale du championnat d'Europe. Le joueur danois avait été victime d’un malaise cardiaque lors du premier match de son pays dans cette compétition (contre la Finlande, 0-1). Un drame qui a ému toute la planète football. Il s’en est miraculeusement sorti grâce à l’intervention des médecins sur place et aujourd’hui il poursuit sa convalescence auprès des siens. Les personnes qui l’ont secouru ont d’ailleurs aussi été invitées par les instances européennes pour ce grand rendez-vous.

Eriksen pourrait retrouver sa sélection en finale

Eriksen va certainement apprécier ce geste de la part de l’UEFA. Il n’a pas encore communiqué sur le sujet, mais s’il dit oui à cette invitation, il va assurément croiser les doigts pour que son voyage dans la capitale anglaise ait un intérêt. Pour cela, il faudrait que sa sélection prenne le dessus sur l’Angleterre en demi-finale mercredi et assure donc sa présence dans l’ultime match du tournoi. Et si en plus il y a une consécration au bout alors ça serait le scénario rêvé pour lui et tous les Danois.