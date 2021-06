Santos veut observer une progression

Le Portugal a terminé par s'imposer, mardi soir face à la Hongrie. D'abord largement contrariée, la sélection dirigée par Fernando Santos a su faire la différence par trois fois en quelques minutes de jeu. D'abord, elle a ouvert le score suite à un tir contré de Raphaël Guerreiro, avant d'accroître son avantage avec le doublé de Cristiano Ronaldo, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe . De fait, dans un groupe F très relevé, le Portugal s'est donné de bonnes chances de continuer sa route dans la compétition.Le prochain match sera très important, d'autant plus qu'il sera disputé face à une Allemagne battue par l'équipe de France (1-0). Face à la Mannschaft, Fernando Santos espère voir une progression sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich (samedi, 18 heures). "Parfois, tu fais les choses bien. Et parfois, tu ne les fais pas aussi bien. On essaye toujours de faire de notre mieux. Les joueurs qui sont entrés ont très bien joué et ceux qui sont sortis ont aussi bien joué", a jugé le sélectionneur du Portugal, avant de fixer l'objectif :C'est 'tuer ou être tué' comme disait Scolari." Le champion d'Europe en titre semble bien déterminé à conserver sa couronne obtenue en 2016 en France.